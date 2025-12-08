Burgers en huisartsen staan positief tegenover verplaatsing van zorg

Burgers zijn overwegend positief over het verplaatsen van zorg, vooral wanneer die zorg dicht bij huis of in de thuissituatie aangeboden kan worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verschuiven van zorg in het ziekenhuis of een instelling naar de huisarts, of thuis. Huisartsen identificeerden verschillende soorten zorg die verplaatst konden worden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Laura Damen uitgevoerd bij onderzoeksinstituut Nivel.

De vraag naar gezondheidszorg neemt wereldwijd toe, met stijgende kosten en tekorten aan zorgpersoneel tot gevolg. Om deze ontwikkelingen beheersbaar te houden, zijn hervormingen nodig gericht op het verduurzamen van gezondheidszorg. Verplaatsing van zorg kan daarbij een belangrijke rol spelen. Dit proefschrift richtte zich op de organisatie van de verplaatsing van zorg.

Burgers hebben verschillende beweegredenen om zorg te willen verplaatsen

Voor burgers zijn gemak, vertrouwd zijn met de zorgverlener of omgeving en betere toegankelijkheid de belangrijkste beweegredenen om zorg te willen verplaatsen. Daarbij vinden zij het essentieel dat de kwaliteit van zorg niet afneemt. Over het algemeen staan burgers positief tegenover zorgverplaatsing, vooral wanneer de zorg dicht bij huis of in de thuissituatie wordt aangeboden.

Huisartsen zien kansen en voorwaarden

Huisartsen zien meerdere typen zorg die verplaatst kunnen worden. Diagnostiek en nazorg kan van ziekenhuizen naar de huisarts verschuiven, mits er voldoende tijd en capaciteit is. Zorg waarvoor de medische expertise van de huisarts niet nodig is kan worden verplaatst naar een andere zorgsetting. Ook kan zorg verplaatst worden die door navigatieproblemen bij de huisarts terecht komt, omdat onder andere burgers moeite hebben het juiste loket in het zorgstelsel te vinden; deze vragen kunnen door andere professionals worden opgepakt. Het proefschrift benadrukt dat tijd en organisatorische ondersteuning cruciaal zijn wanneer huisartsen extra verantwoordelijkheden op zich nemen.