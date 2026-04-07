OM legt geldboete op voor bedrijf uit Heerenveen na arbeidsongeval op ijsbaan

Het Openbaar Ministerie (OM) legt een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 25.000 euro op aan een bedrijf dat gevel- en dakbeplating levert en monteert, wegens een dodelijk arbeidsongeval op 12 augustus 2024. 'Een 58-jarige werknemer van het bedrijf overleed nadat hij door een lichtdoorlatende plaat op het dak van de ijsbaan in Hoorn zakte', zo meldt het OM dinsdag.

Dodelijk arbeidsongeval

Op 12 augustus 2024 voerden werknemers van het bedrijf werkzaamheden uit op het dak van de ijsbaan, te weten het vervangen van de lichtdoorlatende platen op het dak. Tijdens voorbereidende werkzaamheden is het slachtoffer door één van de lichtdoorlatende platen gezakt. Hij droeg op dat moment geen persoonlijke valbeveiliging. Het slachtoffer heeft een val van ca. 17,5 meter gemaakt en is kort daarna aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek en conclusies

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft onder leiding van het Functioneel Parket strafrechtelijk onderzoek verricht, waaruit is gebleken dat het bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden. Werkgevers zijn op grond van die wet verplicht de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te waarborgen. In dit geval heeft het bedrijf onder meer geen doeltreffende maatregelen getroffen om valgevaar zoveel mogelijk te voorkomen en was er onvoldoende toezicht op de naleving van de instructies die er wél waren. Dit rekent het OM het bedrijf zwaar aan, omdat dit bedrijf vaak op hoogte werkt.

Strafbeschikking

Het bedrijf in kwestie is een klein bedrijf met beperkte financiële middelen. Vanaf het begin van het onderzoek heeft het bedrijf alle medewerking verleend aan het onderzoek en het heeft in de bedrijfsvoering en veiligheidsvoorschriften maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. 'Daarnaast is financiële tegemoetkoming voor de nabestaanden van het slachtoffer goeddeels afgehandeld. Gelet op alle feiten en omstandigheden, legt het OM daarom een strafbeschikking op in de vorm van een geldboete van 25.000 euro aan het bedrijf', aldus het OM.