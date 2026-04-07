Nepagenten die Marktplaats-afspraak van geld beroven opgepakt door echte agenten

Twee nepagenten die op 6 april in Nieuwegein een man hadden beroofd én vervolgens bij een verkeersongeval betrokken raakten, konden kort daarna in de directe omgeving worden aangehouden. Dit meldt de politie vandaag.

Marktplaats-afspraak

Het slachtoffer had op Tweede Paasdag een Marktplaats-afspraak gemaakt en in Nieuwegein afgesproken. Hij had contant geld bij zich en had drie vrienden meegenomen, maar tot een afspraak kwam het niet.

Hollandhaven

De vier mannen reden in Nieuwegein samen in één auto, toen rond 15.00 uur een zwarte personenauto op de Hollandhaven naast hen kwam. De twee inztttenden van die zwarte auto deden zich voor als politieagenten en gebaarden het slachtoffer om te stoppen. Eén van de twee nepagenten stapte vervolgens uit, pakte geld van het slachtoffer af en reed met zijn metgezel weg.

Aanrijding

Het slachtoffer en zijn vrienden zetten vervolgens de achtervolging in, waarbij het op de Wierselaan tot een aanrijding tussen beide auto’s kwam. De auto met de nepagenten kwam in een sloot terecht; de auto met het slachtoffer en zijn drie vrienden botste op een boom. Niemand raakte gewond.

Aanhoudingen

'Eén van de nepagenten kon direct worden aangehouden. De ander wist weg te rennen, maar werd later in de omgeving aangehouden. De mannen zitten vast voor verhoor en hun auto is in beslaggenomen. Het buitgemaakte geld is weer terug naar de eigenaar', aldus de politie.