FNV: Meer actie nodig voor aanpak overlast buslijn Emmen - Ter Apel

FNV Streekvervoer roept vervoerders en de provincie Groningen en Drenthe op om de afspraken over veiligheid op de buslijn Emmen – Ter Apel te verlengen en te verbeteren. Op woensdag 8 april om 18.30 uur spreekt de landelijke politiek over deze kwestie tijdens een commissiedebat openbaar vervoer. Voor de FNV is het duidelijk: er moet snel actie komen om de overlast aan te pakken.

‘Wij zien dat de veiligheid van chauffeurs en reizigers nog steeds onder druk staat, omdat afspraken niet worden nagekomen’, zegt Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer. ‘Dat is onacceptabel. Mensen moeten veilig hun werk kunnen doen en veilig kunnen reizen.’

Agressie, intimidatie en onveilige situaties

De buslijnen 72 en 73 en de pendelbus tussen Emmen en Ter Apel zorgen al langere tijd voor problemen. Chauffeurs en reizigers hebben te maken met agressie, intimidatie en onveilige situaties. Deze ontstaan voornamelijk doordat een groep mensen structureel probeert om zwart te rijden.

In het verleden zijn hierover afspraken gemaakt in een convenant tussen FNV Streekvervoer, vervoerders en het ministerie Justitie en Veiligheid. Daarin stond onder meer dat er voldoende boa’s aanwezig moeten zijn om de veiligheid te waarborgen. Volgens de FNV zijn die afspraken de laatste tijd niet goed nageleefd. Daardoor is de situatie verslechterd en is de overlast toegenomen.

Gratis is verkeerd signaal

De vervoerder heeft eerder voorgesteld om het vervoer op deze lijn gratis te maken. De FNV is daar fel op tegen. Volgens de vakbond wordt daarmee het verkeerde signaal afgegeven. ‘Gratis vervoer lost de problemen niet op, maar beloont juist mensen die voor overlast zorgen’, aldus Kuiper. ‘De oplossing is simpel: zorg voor voldoende boa’s en handhaving in de bus. Alleen zo krijg je de situatie weer onder controle.’

Verantwoordelijkheid nemen

Het huidige convenant loopt tot 2027. De FNV wil dat de afspraken nu al worden verlengd en worden aangescherpt. Dat is de enige manier waarop de problemen kunnen worden opgelost. FNV Streekvervoer roept de provincie Groningen en Drenthe en vervoerders dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen en samen te zorgen voor veilig openbaar vervoer in de regio.