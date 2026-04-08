Man aangehouden voor beroven en zwaar mishandelen mannen tijdens dates

De recherche heeft een 35-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor het beroven en zwaar mishandelen van twee mannen tijdens afzonderlijke dates. De dates werden gemaakt via een datingplatform. Op 17 en 28 maart vinden de ernstige delicten plaats in een woning in het Wallengebied in Amsterdam. De slachtoffers raken daarbij zwaargewond. De recherche onderzoekt de zaak en roept mogelijk meerdere slachtoffers op zich te melden.

Op 28 maart 2026 bezoekt een man die hij via het datingplatform kent zijn woning. Als het slachtoffer in de woning is slaat de verdachte toe en bedreigt en mishandelt hem zwaar. Het slachtoffer maakt onder dwang geld over naar de verdachte. Als de recherche de zaak in onderzoek heeft, meldt een ander slachtoffer zich over wat een ander slachtoffer hem op 17 maart is overkomen. Dit slachtoffer komt ook met de verdachte in contact via het datingplatform. In de woning van de verdachte wordt hij van de trap gegooid en zwaar mishandeld.

Na onderzoek weet de recherche de verdachte aan te houden. De recherche sluit niet uit dat nog meer slachtoffers dit is overkomen en vraagt de mogelijke meerdere slachtoffers zich te melden.