Politie start online-campagne om slachtoffers van Turpien te helpen: “Je bent niet alleen. Er is hulp!”

In een groot internationaal onderzoek wordt een inmiddels 22-jarige man uit Spijkenisse verdacht zeker 52 meisjes in de leeftijd van 13 tot 20 jaar uit verschillende landen (Nederland, Canada, Engeland, Verenigde Staten, Duitsland en Montenegro) online te hebben aangerand en verkracht. Ook wordt hij verdacht van afdreiging, het vervaardigen, in bezit hebben en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. Woensdag 8 april start de inhoudelijke behandeling van deze zaak. Vermoedelijk zijn er nog meer slachtoffers en mogelijk hebben zij dringend hulp nodig. Daarom start de politie een online-campagne.

Het onderzoek is gestart na informatie van Homeland Security Investigations (HSI). Zij kwamen de verdachte op het spoor nadat meerdere meisjes in de Verenigde Staten slachtoffer van hem werden. Het team seksuele misdrijven van de Rotterdamse politie startte een groot onderzoek en hield de man op 6 januari 2025 aan. ”Misdrijven als sextortion stoppen niet bij de landsgrenzen, maar wij ook niet.” aldus Eben Robert attaché HSI in Den Haag. “HSI heeft de verdachte geïdentificeerd. Hij richtte zich op slachtoffers in de Verenigde Staten. We hebben snel bruikbare informatie gedeeld met de Nederlandse politie. Dankzij snel optreden hebben zij de verdachte aangehouden. Samen hebben we tientallen slachtoffers geïdentificeerd – waaronder veel Amerikaanse kinderen. Dit onderzoek weerspiegelt de kracht van onze samenwerking en onze gezamenlijke inzet om kinderen te beschermen, slachtoffers te steunen en daders ter verantwoording te roepen, waar ze ook actief zijn.”

“Owned by Turpien”

Onder de gebruikersnaam Turpien ging de verdachte op Snapchat op jacht naar zijn slachtoffers. Eenmaal in zijn greep, maakte hij het leven van zijn slachtoffers tot een ware hel. De meisjes moesten afschuwelijke dingen doen van de verdachte. Ze moesten niet alleen naaktfoto’s en video’s van zichzelf sturen maar ook teksten op een bordje en zelfs op hun lichaam schrijven. Zoals “Owned by Turpien”, alsof ze zijn bezit waren.

De opdrachten werden extremer en sadistischer. Ze moesten seksuele handelingen verrichten bij zichzelf. Hier moesten de slachtoffers foto’s en video’s van maken. Als ze niet meteen deden wat hij eiste, werd hun beeldmateriaal online gezet en verspreid onder familie en vrienden. Of de slachtoffers nu in de klas op school of thuis waren. Het maakte de verdachte niet uit. Ze moesten altijd beschikbaar zijn voor hem. De verdachte verkocht ook foto’s in zijn besloten Telegram-groepen. Hier deelde hij hun persoonsgegevens.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft een boodschap aan mensen die deze gegevens nu in bezit hebben: “Op internet laat je altijd sporen na. Wil jij niet dat de politie op een dag bij jou voor de deur staat, misbruik deze gegevens dan niet maar verwijder ze.”

Online campagne

Slachtoffers leefden iedere dag in angst. Angst of er weer een berichtje kwam. Angst dat ze weer iets moesten doen. Angst dat iemand erachter zou komen. Milou van der Kolk van Team Seksuele Misdrijven Rotterdam: “We hebben gelukkig veel slachtoffers kunnen opsporen. We hebben ze kunnen vertellen dat deze Turpien vast zit en hen geen kwaad meer kan doen. Hiermee geef je eigenlijk het leven van het slachtoffer terug. Maar er is zo veel beeldmateriaal gevonden op de computer van de verdachte dat de kans groot is dat er nog meer slachtoffers zijn”. Daarom start de politie een online-campagne op Snapchat, Instagram en Facebook. “Aan de slachtoffers laten we met een video weten dat deze Turpien vast zit en dat er hulp is. Maar we hebben ook speciaal een video gemaakt voor ouders. Het is zo belangrijk dat ook zij weten dat hun kind slachtoffer kan zijn van een verdachte als Turpien.” aldus Milou van der Kolk. Op een speciale gezochtpagina op politie.nl aangemaakt worden slachtoffers en ouders geïnformeerd wat zij kunnen doen. Omdat er veel slachtoffers zijn in het buitenland, stelt de politie deze video’s ook ter beschikking aan deze landen.

Je bent niet alleen: er is hulp

Het gevoel van alleen op de wereld zijn, stress ervaren en geen uitweg meer zien; dat is wat slachtoffers van online seksueel misbruik ervaren. Professionele hulp aan slachtoffers is essentieel en soms zelfs van levensbelang. De schaamte, diepe angst, wanhoop, constante druk is zo groot, dat slachtoffers ernstige mentale klachten kunnen krijgen en soms een einde aan hun leven maken.

Goede begeleiding en een veilige plek om hun verhaal te vertellen kunnen veel verschil maken. Met de juiste steun kunnen slachtoffers weer hoop krijgen en stap voor stap de regie over hun leven terugnemen. De politie heeft voor deze online-campagne het Centrum Seksueel Geweld en Offlimits benaderd. Zij zijn gespecialiseerd om slachtoffers (ook slachtoffers van andere daders) te kunnen.

Slachtoffer van Turpien

Het Centrum Seksueel Geweld heeft in samenwerking met ons een WhatsApp telefoonnummer beschikbaar gesteld. Ben jij slachtoffer van Turpien en heb je hulp nodig? Dan kan je contact opnemen via Whatsapp: +31614644309 (ook geschikt vanuit buitenland).

Aangifte of melding doen van sextortion

Ben jij slachtoffer geworden van sextortion van een andere dader dan Turpien en wil je aangifte of melding doen? Neem contact op met de politie via het algemene nummer van politie op 0900-8844. Is er sprake van een spoedgeval en ben je in nood? Bel dan 112. Is de sextortion op dit moment nog gaande? Meld jezelf dan zo snel mogelijk en bewaar zoveel mogelijk “bewijs” zoals chats en screenshots. Blokkeer de verdachte niet, hiermee gaan gegevens verloren, maar reageer niet meer.