Man die zijn moeder onthoofdde krijgt tbs met dwangverpleging

De rechtbank Rotterdam legt een 32-jarige man tbs met dwangverpleging op voor de moord op zijn moeder. 'De man hakte met een bijl het hoofd van het slachtoffer af. De rechtbank oordeelt dat de verdachte op dat moment volledig ontoerekeningsvatbaar was. Daarom wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging en krijgt hij naast de tbs-maatregel geen straf opgelegd', zo meldt de rechtbank vandaag.

Moord

Op 16 april 2025 berooft de verdachte zijn moeder in Hellevoetsluis van het leven door meermaals met een bijl op haar nek te slaan. Hij neemt het hoofd mee in een tas en vertrekt met de auto. Op de snelweg wordt hij vervolgens aangehouden door de politie. Dat er sprake is van moord, staat tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak niet ter discussie.

Psychose

'Na zijn arrestatie wordt de man onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Daar stellen deskundigen vast dat hij volledig werd gestuurd door een psychose. De psychiater en psycholoog rapporteren dat de verdachte lijdt aan een schizofrene stoornis van het bipolaire type. Ook is er sprake van een ernstige stoornis in het gebruik van cannabis', aldus de rechtbank.

'Verdachte volledig gestuurd door zijn psychose'

De verdachte verkeert de maanden voorafgaand aan de dood van zijn moeder in een psychose. Hij wordt op het moment van de moord volledig gestuurd door zijn psychose en is niet meer in staat om adequaat te handelen, stellen de deskundigen. Zowel de verdediging als de officier van justitie vinden dat deze conclusie van het PBC moeten worden overgenomen. De rechtbank gaat hierin mee.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

De verdachte is op het moment van het delict volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat betekent dat de man niet strafbaar is. Hij wordt dan ook ontslagen van alle rechtsvervolging. De gedachte hierachter is dat als iemand iets in het geheel niet toe te rekenen valt vanwege een psychische stoornis, het opleggen van een straf niet te rechtvaardigen is.

Bang en ontzet

De verdachte heeft zijn moeder het leven ontnomen. Het is niet voor te stellen hoe bang en ontzet het slachtoffer in de laatste momenten van haar leven moet zijn geweest. Familieleden en vrienden moeten verder leven in de wetenschap dat hun geliefde op een zeer gruwelijke wijze om het leven is gebracht. Het handelen van de verdachte heeft hun leven blijvend en ingrijpend veranderd, zo vertelde onder meer de partner van het slachtoffer op indrukwekkende wijze tijdens zijn slachtofferverklaring.

Spijt

Tegelijkertijd levert de wetenschap dat de verdachte psychisch ziek was voor zijn naasten tegenstrijdige gevoelens op. De verdachte zegt tijdens de zitting dat hij ziek is en dat dat zijn moeder fataal werd. Het doet hem veel pijn dat hij dat nooit meer kan herstellen, zegt hij. De verdachte heeft gezegd dat hij begrijpt wat hij iedereen heeft aangedaan en dat het hem veel spijt.

Tbs met dwangverpleging

De deskundigen van het PBC adviseren een behandelmaatregel op te leggen. Dit omdat het recidiverisico zich vooral richt op familie van de verdachte en andere personen die in zijn waansysteem zijn opgenomen. Vanwege de (lange) ingeschatte duur van de klinische behandeling en de noodzaak tot het gefaseerd laten verlopen van de behandelstappen, wordt geadviseerd een tbs met dwangverpleging op te leggen. Dat advies neemt de rechtbank over.

Al onder behandeling

Voorafgaand aan de dood van het slachtoffer was de man al onder behandeling, maar zijn de klachten niet ernstig genoeg ingeschat. Sterker nog, men had zelfs het idee dat het even beter ging.

Veel tijd

Het zal de behandelaars veel tijd gaan kosten om de verdachte goed te leren kennen en in te kunnen schatten. Het gaat er niet alleen om of hij geen psychose meer heeft. Het is ook belangrijk om hem langdurig goed te monitoren voor wat betreft het middelengebruik. Om die redenen ziet de rechtbank geen ruimte voor het door de verdediging gedane verzoek om nader onderzoek door de deskundigen van het PBC naar de mogelijkheden van een tbs met voorwaarden. Omdat het gaat om een van de zwaarste misdrijven, kan de tbs langer duren dan vier jaar.

Schadevergoeding

Daarnaast veroordeelt de rechtbank de verdachte ook tot het betalen van een schadevergoeding aan de partner van het slachtoffer. Dit is een vergoeding voor gemaakte kosten, maar ook voor immateriële schade, onder meer als gevolg van het door de hevige schok veroorzaakte geestelijk letsel.