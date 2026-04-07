Vliegtuig crasht in weiland naast A58

In een weiland naast de A58 ter hoogte van Middelburg is dinsdagochtend een sportvliegtuig gecrasht. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de enige inzittende om het leven is gekomen.

Omstreeks 08.30 uur kwam het vliegtuig in het weiland terecht. Hulpdiensten spoedde zich naar de plaats van het ongeval, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Omwonenden zeggen tegen Omroep Zeeland dat zij op het tijdstip van de crash een hard geluid hoorde.

De toedracht van de crash is niet bekend. De afdeling luchtvaart van de Landelijke Eenheid en de onderzoeksraad voor veiligheid zullen onderzoek doen naar het incident.