Politie lost schot bij inzet persoon met onbegrepen gedrag

De politie is vrijdagavond 3 april rond 19.30 uur ter plaatse gegaan om hulp te bieden aan een persoon met onbegrepen gedrag in een woning in de Kasteelstraat. Tijdens deze inzet heeft de politie geschoten.

Een arrestatieteam werd opgeroepen om de situatie onder controle te krijgen. Hierbij is door de politie geschoten. De man is in zijn been geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Een politiehond raakte bij de inzet gewond.