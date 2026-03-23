Douane onderschept 20 kg hasj in haven Vlissingen

De Douane heeft op woensdag 18 maart 2026 bijna 20 kilo aan hasj aangetroffen in de haven van Vlissingen. Dit maakt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend.

Eindbestemming Suriname

'De zending was aangegeven als een vracht auto-onderdelen met eindbestemming Suriname. De goederen zaten in een container met diverse goederen waaronder geschenkzendingen van en voor particulieren', aldus het OM.

Risicoanalyse

De zending is gecontroleerd op basis van een risicoanalyse van het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC). Het DLTC kan op basis van analyses en informatie goederen en/of zendingen selecteren die aan een grondige controle onderworpen worden. De speurhonden van de Douane gaven hierbij een positief signaal af waarna de partij hasj werd aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.