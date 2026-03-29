Zes tieners opgepakt voor geweld en online verspreiding beelden

De politie hield afgelopen week zes Zeeuwse tieners aan die verdacht worden van het mishandelen en intimideren van jongeren in Vlissingen en Oost-Souburg. 'De verdachten filmden hun daden en verspreidden de beelden op sociale media. Politie en justitie pakken deze trend streng aan om verdere slachtoffers te voorkomen', zo meldt de politie.

Uit het niets mishandeld

'De slachtoffers waren vaak volledig verrast door de aanvallen. Zo werd een 12-jarige jongen in Vlissingen eind januari uit het niets mishandeld. Hij moest onder dwang zijn broek uittrekken, werd bespuugd en ondergespoten met saus, terwijl de aanvallers hem “sorry” lieten zeggen. Alles werd gefilmd en online gezet', aldus de politie.

"Sorry baas"

Een 14-jarige jongen werd begin februari in Oost-Souburg van zijn fiets geschopt en mishandeld en via sociale media bedreigd. Ook een andere 14-jarige jongen fietste in februari door Vlissingen toen hij klemgereden werd en meerdere klappen in zijn gezicht kreeg. Hij werd gedwongen op zijn knieën “sorry baas” te zeggen, terwijl het hele incident werd gefilmd.

Aangifte gedaan van eerste incident

Een ander schrijnend voorbeeld betrof een 15-jarige jongen die begin maart op de Nieuwe Vlissingseweg in Vlissingen werd klemgereden en mishandeld. De aanval werd gefilmd en de beelden werden online gezet, waarna zelfs zijn leerkrachten de beelden zagen. Op 24 maart werd dezelfde jongen opnieuw aangevallen, omdat hij van het eerdere incident aangifte had gedaan. Tijdens dit tweede incident werd hij opnieuw geslagen en moest hij opnieuw “sorry” zeggen terwijl er werd gefilmd.

Gedragsaanwijzing gekregen

Alle minderjarige verdachten hebben een gedragsaanwijzing gekregen. Dit is een officiële waarschuwing van de officier van justitie voor jongeren die iets strafbaars hebben gedaan. De jongeren moeten zich aan bepaalde regels houden. In dit geval mogen ze niet samen met medeverdachten worden gezien op de openbare weg en publiek toegankelijke locaties. Wie zich niet aan de aanwijzing houdt, kan weer worden aangehouden. Twee van de zes verdachten zijn vrijdag 27 maart 2026 voorgeleid aan de rechter-commissaris. Beiden worden geschorst met toezicht van reclassering.