OM-medewerker Den Haag en partner aangehouden in drugsonderzoek

In een drugsonderzoek is afgelopen week op dinsdag 24 maart tijdens de doorzoeking van een woning in Den Haag een 31-jarige vrouw aangehouden op verdenking van drugsbezit. 'De vrouw is medewerker van het Openbaar Ministerie. Zij wordt samen met haar 34-jarige partner, eveneens uit Den Haag, verdacht van de handel in en het bezit van verdovende middelen', zo laat het OM weten.

Onderzoek overgenomen

Naar aanleiding van de bevindingen tijdens de actie is het onderzoek van de politie in Den Haag overgenomen door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) van de politie onder leiding van het Landelijk Parket.

Geen toegang

De verdachte is werkzaam bij het arrondissementsparket Den Haag. 'Ze heeft geen juridische functie binnen het Openbaar Ministerie. De vrouw was al enige tijd afwezig en had geen toegang tot OM-locaties of –systemen. Beide verdachten zijn vrijdag 27 maart voorgeleid bij de rechter-commissaris in Zwolle', aldus het OM.