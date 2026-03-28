Jongetje in kinderwagen overleden na aanrijding in Maastricht, moeder zwaargewond

Een vrouw en een kind zijn vrijdagavond even na 19.00 uur ernstig gewond geraakt nadat zij door een auto werden aangereden op de Dorpstraat in Maastricht. 'Het minderjarige slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. De moeder ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis', zo meldt de politie vandaag.

Slachtoffers met spoed naar ziekenhuis

Agenten troffen na de melding de twee zwaargewonde slachtoffers ter plaatse aan. Ze zijn vervolgens per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor medische zorg. Het jongetje is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Verdachte

De bestuurder van de auto is aangehouden. De verdachte is een 29-jarige man uit Maastricht. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Onderzoek

De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Een deel van de Dorpstraat was vrijdagavond afgesloten voor verder onderzoek.