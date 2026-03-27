Kabinet investeert 120 miljoen voor aanleg warmtenetten en bouw ouderenwoningen

Het kabinet investeert de komende jaren bijna 120 miljoen euro in de aansluiting van huurwoningen op warmtenetten en de bouw van ouderenwoningen. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag.

Warmtenetten en ouderenwoningen

'Het gaat om € 77 miljoen voor warmtenetten en € 40 miljoen voor ouderenwoningen', zo maakt het kabinet bekend in de Voorjaarsnota, de update van de (VRO-)begroting van 2025 en de daaropvolgende jaren.

Aardgasvrij maken woningen

Het kabinet stelt € 77 miljoen beschikbaar voor de aansluiting van huurwoningen op warmtenetten. Deze subsidie draagt bij aan de realisatie van nieuwe warmtenetten en helpt bij het aardgasvrij maken van woningen. Het bedrag komt vanaf het najaar van 2026 beschikbaar voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). De SAH verleent subsidies aan sociale en particuliere verhuurders en gemengde VVE’s.

Geclusterde woonvormen voor ouderen

In 2027 besteedt het kabinet € 40 miljoen aan het stimuleren van de bouw van geclusterde woonvormen voor ouderen. Passende huisvesting voor ouderen is een belangrijke prioriteit van dit kabinet. Met dit geld kunnen woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven en zorgaanbieders ontmoetingsruimten voor ouderen realiseren, ook wanneer zij zware zorg nodig hebben. De middelen mogen besteed worden aan ontmoetingsruimten in zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Het bedrag komt beschikbaar in de nieuwe tranche van de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO), die later dit jaar opengesteld wordt.