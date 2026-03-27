Opnieuw minder minderjarige verdachten

In 2025 registreerde de politie bijna 16 duizend minderjarige verdachten van een misdrijf. Het aantal minderjarige verdachten neemt sinds 2022 af. 11 procent van alle verdachten is minderjarig. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor.

Het aantal minderjarige verdachten is sinds 2022 met 12 procent afgenomen, van bijna 18 duizend naar bijna 16 duizend in 2025. De daling onder minderjarigen is groter dan bij het totaal aantal verdachten; het totaal aantal verdachten nam met 10 procent af, tot 140 duizend in 2025.

18- tot 23-jarigen vaakst verdacht

Jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar worden het vaakst verdacht van een misdrijf, met 168 verdachten per 10 duizend jongvolwassenen. Minderjarigen worden naar verhouding ook vaak verdacht van een misdrijf, met 130 verdachten per 10 duizend minderjarigen. 65-plussers worden het minst vaak verdacht.