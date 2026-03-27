Meerdere nieuwe aanhoudingen in onderzoek aanslagen synagogen

De politie heeft donderdag 26 maart drie mannen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een op handen zijnde explosie bij een synagoge in Heemstede. Dit laat het Openbaar Ministerie (OM) vandaag weten.

Eerdere aanhoudingen

'Eerder zijn al in die zaken aanhoudingen verricht. Over de vermoedelijke rol van de nu aangehouden mannen worden op dit moment geen mededelingen gedaan', aldus het OM In Rotterdam vond op 13 maart een aanslag plaats waarvoor eerst vier verdachten zijn aangehouden, en later een vijfde verdachte. In Heemstede werden op 20 maart twee personen aangehouden die mogelijk een aanslag wilden plegen op een synagoge in de buurt.

Landelijk onderzoek

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) is onder leiding van het Landelijk Parket een onderzoek gestart naar andere betrokkenen bij deze (te plegen) delicten, waarbij intensief wordt samengewerkt met de regionale parketten en politie-eenheden. In dit onderzoek zijn donderdag drie aanhoudingen verricht.

Drie mannen aangehouden

In Tilburg is een 20-jarige man aangehouden en in Amsterdam een 23-jarige man die verdacht worden van strafrechtelijke betrokkenheid bij de aanslag in Rotterdam op 13 maart jl. In Amsterdam is daarnaast een 18-jarige man aangehouden die verdacht wordt van strafrechtelijke betrokkenheid bij de voorbereiding tot het plegen van een aanslag in Heemstede op 20 maart jl. Alle drie verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit.

Volledige beperkingen

De drie verdachten zitten in volledige beperkingen, en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ze zijn vrijdag 27 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat ze 14 dagen vast blijven zitten.