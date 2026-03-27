Vijf verdachten aangehouden en vuurwapen in beslag genomen

Op woensdag 25 maart heeft de Eenheid Landelijke Opsporing vijf verdachten aangehouden in Rotterdam en Hazeldonk. Zij worden verdacht van onder meer het aansturen van een criminele organisatie, het uitvoeren van internationale drugstransporten en wapenbezit.

De Eenheid Landelijke Opsporing startte in augustus 2025, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, een onderzoek naar de verdachten die in beeld kwamen naar aanleiding van een melding. Een Nederlandse groepering zou zich bezighouden met het rippen van partijen verdovende middelen. Na uitgebreid onderzoek, in samenwerking met de expertise van de Specialistische Opsporing, kreeg het onderzoeksteam zicht op een loods in België waar een aantal Nederlanders regelmatig samenkwamen. Op enig moment werd daar een 20 voet container afgeleverd. Het vermoeden bestond dat deze container gebruikt zou worden om verdovende middelen te exporteren naar het buitenland.

Resultaten

Op woensdag 25 maart klapte het onderzoek en werden de vijf verdachten aangehouden door de Dienst Speciale Interventies vlak voor de grens met België. Het gaat om vier verdachten uit Rotterdam: een 29-jarige vrouw, een 34-jarige man, een 23-jarige man en een 40-jarige man. De vijfde verdachte is een 30-jarige man uit Den Bosch. Daarnaast werden er op drie locaties in Rotterdam en een locatie in België doorzoekingen uitgevoerd. Hierbij zijn gegevensdragers, grote hoeveelheid contant geld, honderden grammen verdovende middelen en een vuurwapen in beslag genomen. In de container in België werd een partij van 800 kilo aangetroffen waarvan de eerste indicatieve tests aangaven dat het methamfetamine betreft. De in beslag genomen 800 kilo is aan de Belgische douane overgedragen voor verder onderzoek.

De verdachten zit vast voor verhoor en worden vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris