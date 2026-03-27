Politie: Bekendheid met eCalls voorkomt onbedoelde 112-meldingen

Het alarmnummer 112 speelt elke dag een cruciale rol in het redden van levens. In 2025 werden ruim 3,5 miljoen gesprekken beantwoord door de 112-centrale. Ongeveer 1 miljoen van deze meldingen werden niet doorverbonden naar de hulpdiensten zoals de politie, brandweer of ambulance omdat deze geen spoed hadden. 'Van de 37.500 automatische noodoproepen vanuit voertuigen (eCalls) werd 75% niet doorverbonden omdat deze onbedoeld geactiveerd werden', zo meldt de politie vandaag.

eCall: Automatisch alarmsysteem in auto’s

Sinds 2018 zijn nieuwe auto’s in de Europese Unie uitgerust met het eCall-systeem. Dit is een automatisch alarmsysteem dat bij een ongeval 112 belt. De centrale krijgt direct belangrijke informatie door zoals de locatie van het voertuig en het aantal inzittenden. Arjan van Geel (Specialist 112) ziet de voordelen van dit systeem: “Het helpt de hulpdiensten ter plaatse om sneller en gerichter te handelen, en dus levens te redden. De inzittenden van het voertuig hebben direct een live-spraakverbinding met een 112-centralist zodat aangegeven kan worden welke hulpdienst nodig is. Als de inzittenden buiten bewustzijn zijn en dus niet reageren op de vragen van de 112-centralist worden de hulpdiensten gealarmeerd en komen zij met spoed naar de plaats van het ongeval.”

Onbewust handmatig activeren van eCalls

Naast automatische meldingen kan de eCall ook handmatig geactiveerd worden via een knop in de auto. Meestal zit dit knopje (vaak een alarmbel-tekentje) op het plafond in de auto ter hoogte van de binnenspiegel en interieurverlichting. Arjan van Geel legt uit dat circa 75% van de eCalls die binnenkomen bij 112 niet worden doorverbonden omdat er geen hulp nodig bleek: “Dat kan gebeuren door een storing in het (automatische) systeem, maar veel vaker komt het voor dat gebruikers van de auto die dit systeem heeft de knop handmatig indrukken omdat ze niet weten waar het knopje voor dient. Mensen hebben niet door dat ze direct doorverbonden worden met 112 als ze op het knopje drukken.”

Bewust maken

Ongeveer 36% van de automatische eCalls werd niet doorverbonden omdat er gelukkig geen spoed bleek. Bij handmatige eCalls was dit 83%. Arjan van Geel wil mensen bewust maken van de werking van het eCallsysteem en waarvoor het bedoeld is: “Het is belangrijk dat bestuurders en inzittenden weten dat een automatische of handmatige eCall direct zorgt voor een live verbinding met 112. We hopen dat mensen dit daarom bewust gebruiken, dus alleen in noodsituaties. Want in een noodsituatie telt elke seconde!”

Wanneer bel je 112?

112 is bedoeld voor spoedgevallen. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is of wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Door 112 te bellen kan iemands leven gered worden, kan de politie de daders van een misdrijf aanhouden of kan een misdrijf worden opgelost doordat de dader wordt betrapt. Voorbeelden van spoedgevallen waarbij je 112 belt:

- aanrijding met gewonden;

- mishandeling;

- beroving, steekincident of vechtpartij;

- als iemand onwel wordt;

- inbraak of diefstal die op dat moment aan de gang is of wordt voorbereid;

- ontvoering of een poging tot ontvoering;

- nepagent die voor de deur staat.