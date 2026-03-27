Jonge hardloopster mishandeld in buitengebied Veldhoven en bebloed aangetroffen in centrum Waalre

Nadat er dinsdagavond 24 maart melding werd gemaakt dat in het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre een jonge vrouw slachtoffer is geworden van een ernstig geweldsincident is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie gestart met een groot onderzoek. 'Zo’n 25 rechercheurs onderzoeken de zaak', zo laat de politie vandaag weten.

Getuigen Gezocht

Het is dinsdagavond 24 maart als de vrouw om 20.30 uur haar woning verlaat in Veldhoven om een rondje te gaan hardlopen. Omstanders treffen de vrouw, ongeveer drie uur later, rond 23.30 uur hevig ontdaan en bebloed aan in het centrum van Waalre. 'Zij geeft dan aan slachtoffer te zijn van een ernstig geweldsincident in het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre. De politie is direct een onderzoek gestart', aldus de politie.

'Nog veel onduidelijk'

Er is op dit moment nog veel onduidelijk wat zich in de uren tussen 20.30 uur en 23.30 uur heeft afgespeeld. Ook weten we nog niet waar het incident precies is gebeurd.

Oproep aan getuigen: Deel informatie

De politie is een opsporingsonderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen, mensen met informatie of relevante camerabeelden uit de omgeving van het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre. Heb jij informatie en nog niet met de politie gesproken bel dan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.