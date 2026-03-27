Nederland en Oekraïne versterken onderlinge samenwerking met conferentie in Breda

Dinsdag start de jaarlijkse ‘Lviv-conferentie’, een door Nederland en Oekraïne georganiseerde conferentie gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en ondersteuning bij het EU-toetredingsproces van Oekraïne. Dit jaar vindt de tweede editie plaats in Breda, nadat deze vorig jaar voor het eerst in Lviv plaatsvond. De conferentie wordt geopend door de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, en de Oekraïense vicepremier voor Europese en Euro-Atlantische Integratie, Taras Kachka. Voorafgaand vindt er een bedrijvenforum plaats, waar de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerd Sjoerdsma, aan deelneemt.

Minister Berendsen: “Het tegengaan van de Russische agressie gaat hand-in-hand met onze steun aan een democratisch Oekraïne met een goed functionerende rechtsstaat. Oekraïne moet onder moeilijke omstandigheden vooruitgang blijven boeken in de hervormingen op weg naar EU-lidmaatschap. Wij hechten als Nederland groot belang aan de toetredingscriteria, maar deze weg hoeft Oekraïne niet alleen te bewandelen. Daarom reikt Nederland graag de helpende hand.”

De conferentie is gericht op het verstevigen van de onderlinge samenwerking en het delen van kennis om Oekraïne te ondersteunen bij het voldoen aan de voorwaarden voor toetreding tot de EU, de zogenaamde Kopenhagencriteria. De Nederlandse delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van 6 ministeries. Samen met Oekraïense counterparts wordt gesproken over onder meer de versterking van de rechtsstaat, goed bestuur, energie, landbouw en sociale zaken.

Burgemeester Depla: “We zijn vereerd dat deze belangrijke conferentie in onze stad plaatsvindt. Vanuit onze stedenband met Lviv voelen we ons nauw betrokken bij de huidige situatie in Oekraïne en bieden we waar mogelijk noodhulp en ondersteuning in het proces van wederopbouw.”

Voorafgaand aan de conferentie op maandag vindt er een bedrijvenforum plaats. Aan deze eerste editie van het Netherlands-Ukraine Business Forum nemen tientallen Nederlandse en Oekraïense bedrijven deel, actief in de sectoren energie en (land-)bouw. De bijeenkomst wordt afgesloten door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerd Sjoerdsma.

Minister Sjoerdsma: “Voor de wederopbouw van Oekraïne is betrokkenheid van Nederlandse bedrijven onmisbaar. Zij dragen bij aan herstel van het land door hun kennis en kunde te delen met Oekraïense partners en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Dit biedt ook zakelijke kansen, nu en in de toekomst. Een win-win voor Nederland en Oekraïne.”