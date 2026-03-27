Gewonden op praktijkschool Oosterhout na steekvlam tijdens bakken pannenkoeken

Vrijdag zijn bij een ongeluk met een gasfles in een praktijkschool aan de Nassaustraat in Oosterhout 5 personen gewond geraakt. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vandaag.

Brandwonden

De betrokken personen, leerlingen en een docent, hebben brandwonden opgelopen en zijn ter plekke behandeld aan hun verwondingen. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis.

Geen ontploffing gasfles

'Het ongeluk was bij het koken in de keuken van de school. Eerst werd er gesproken over een ontploffing van een gasfles. Later bleek het een grote vlam te zijn door vermoedelijk een lekkage. De politie doet onderzoek', aldus de Veiligheidsregio.

Opvang in lokaal buurthuis

Het personeel van de school heeft direct het pand ontruimd. De leerlingen en personeel werden in een lokale buurthuis opgevangen De meeste leerlingen zijn inmiddels naar huis gestuurd of zijn door ouders opgehaald.