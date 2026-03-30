Man (29) doodgestoken bij massale vechtpartij in uitgaanscentrum Hoorn, meerdere gewonden

Bij een massale vechtpartij zaterdagavond in het uitgaanscentrum van Hoorn is een 29- jarige man uit Hoorn doodgestoken. Dit meldt de politie zondag.

Melding vechtpartij

De politie kreeg om 23.20 uur melding van de vechtpartij tussen een twintigtal personen op de Italiaanse Zeedijk en het Hoofd. Er zijn meerdere gewonden gevallen, waarbij een slachtoffer is komen te overlijden.

Reanimatie

'De politie heeft nog levensreddende handelingen verricht maar dat mocht uiteindelijk niet baten. Er was daarna ook sprake van meerdere schermutselingen tussen omstanders en ook met de politie. De politie heeft op linie verschillende mensen weg moeten drijven en ook is een surveillancehond ingezet', zo meldt de politie.

Meerdere aanhoudingen

Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Gelet op de grootte en impact van het incident is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) bijeengeroepen om dit alles in kaart te brengen

Getuigen

Het onderzoek is met de aanhouding van de verdachten niet klaar. De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord van de incidenten. Ook willen we mensen spreken die een en ander hebben gefilmd. Meld je bij de politie via 0800-6070.

Oproep politie

'We zijn op de hoogte dat ook beelden worden gedeeld op sociale media. Gelieve dat niet te doen en deze beelden te delen met de politie', aldus de politie.