OM eist 7 jaar celstraf voor moeder (49) die kinderen meenam naar IS-kalifaat

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 49-jarige vrouw uit Naaldwijk zeven jaar de gevangenis in gaat. 'De vrouw wordt ervan verdacht dat ze in 2014 met haar minderjarige zoon en dochter is uitgereisd naar Syrië', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Zoontje (14) ingelijfd bij strijdkrachten

'Daar heeft ze volgens het OM toegelaten dat haar zoontje, toen 14, werd ingelijfd bij de strijdkrachten van Islamitische Staat (IS). Dat is een oorlogsmisdrijf. Het kind kwam daarna om het leven in Syrië', aldus het OM. Een ‘ongelofelijk verdrietige zaak’, aldus de officieren van justitie vrijdag voor de rechtbank Rotterdam.

Kalifaat

Oktober 2014. in Syrië is de burgeroorlog in volle gang en de terroristische organisatie IS heeft een deel van het land stevig in handen. Het is naar dat ‘kalifaat’ van IS waar de verdachte in deze zaak besluit af te reizen. Ze koopt vliegtickets voor haar en haar kinderen naar Turkije, laat haar ex-man ervoor tekenen om met haar kinderen alleen te mogen reizen. Ze vertelt dat ze op vakantie gaat naar Turkije. Kort voor vertrek zegt ze haar woning op, en reist via Istanbul naar de Syrische grens.

Getrouwd met IS-strijder

“Eenmaal in Syrië heeft verdachte haar kinderen blootgesteld aan de gruwelijkheden van deze terroristische organisatie, door te trouwen met een IS-strijder en zich met haar partner en kinderen gezamenlijk te vestigen in een gebied dat in handen was van IS. Dit leidde ertoe dat ook haar dochter vervolgens, op zeer jonge leeftijd, tweemaal in een huwelijk met een IS-strijder terechtkwam en dat haar minderjarige zoon zich heeft aangesloten bij IS. Daarmee zijn haar kinderen feitelijk beroofd van een belangrijk deel van hun jeugd. De effecten van opgroeien in een oorlogsgebied, gekenmerkt door angst en onzekerheid, zijn voor kinderen ingrijpend en blijvend. Naast adequate zorg ontbreekt onderwijs, toekomstperspectief en bovenal een gevoel van veiligheid”, aldus de officieren van justitie van het Landelijk Parket.

Op de loonlijst van IS

Volgens het OM neemt haar zoon niet lang na aankomst in Syrië deel aan een trainingskamp van IS en wordt daarna lid van de militaire politie van IS in Raqqa. Hij komt op de loonlijst van IS te staan en kan daarmee mede in het onderhoud van zijn moeder voorzien. In 2017 sneuvelt de zoon van verdachte, op 15 -jarige leeftijd, tijdens een bombardement terwijl hij dient voor een gevechtseenheid van IS.

Kindsoldaat

De verdachte blijft nog lange tijd in Syrië en wordt uiteindelijk in mei 2024 gerepatrieerd en ter berechting naar Nederland overgebracht. Ze wordt onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, het in gevaar brengen van haar kinderen en het onttrekken van hen aan het gezag van de vader, en een oorlogsmisdrijf, Dat gaat om medeplichtigheid aan het feit dat haar kind is ingezet bij de strijdkrachten van IS, als kindsoldaat dus. Het OM wijst op de afspraken in internationale verdragen dat kinderen juist in oorlogstijd maximale bescherming verdienen.

'Zorgplicht als moeder op zeer ernstige wijze geschonden'

“Dat is wat het OM betreft ook de kern als het gaat om de ernst van deze zaak. Door haar handelen heeft verdachte de zorgplicht die zij als moeder voor haar minderjarige kinderen had, op zeer ernstige wijze geschonden. In plaats van hen de bescherming te geven waar zij recht op hadden, heeft zij hen willens en wetens meegenomen naar een oorlogsgebied onder controle van een van de wreedste regimes die de wereld de afgelopen decennia heeft gekend: de ‘Islamitische Staat’. Daar waren de risico’s voor hun veiligheid en ontwikkeling levensgroot en zelfs levensbedreigend.”

Zwijgrecht

Door het handelen van de verdachte zijn die kinderen en ook hun andere familieleden geraakt, waaronder hun vader, zo meent het OM. Vanwege de ernst van alle verdenkingen eisen de officieren een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar. De verdachte beriep zich tijdens het proces op haar zwijgrecht.