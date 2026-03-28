OM eist 30 maanden cel voor man verdacht van aanranding 13 vrouwen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 30 maanden celstraf geëist tegen een 31-jarige man uit Rotterdam die wordt verdacht van het aanranden van 13 vrouwen. 'Dat deed hij in de periode van september 2024 tot begin januari 2025 in Rotterdam', zo meldt het OM.

Drie vrouwen op een dag aangerand

De eerste incidenten waar de politie meldingen van kreeg, vonden plaats op 29 december 2024. Drie vrouwen werden op één dag in de vroege ochtend op straat lastiggevallen. In alle gevallen kwam het signalement van de dader overeen. De aanrandingen vonden zowel in het centrum van Rotterdam als in stadsdeel Noord plaats. Naar aanleiding van deze drie meldingen startte de politie een onderzoek om te kijken of er eerder soortgelijke incidenten waren, en dat bleek inderdaad het geval te zijn.

Aanhouding in Spanje

Toen er in een korte periode meerdere meldingen van aanrandingen binnenkwamen, waarbij zowel de modus operandi als het signalement overeenkwamen, besloot het Openbaar Ministerie de foto van de verdachte op zijn fiets in de media te delen. Dit leidde tot verschillende meldingen waarin de verdachte werd herkend. Het onderzoek ging onverminderd door en dan blijkt dat verdachte naar Spanje is vertrokken. Er wordt een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd voor een drietal aanrandingen en op 13 april 2025 wordt hij gearresteerd door de Spaanse politie. Vervolgens wordt hij aan Nederland overgeleverd en konden er nog eens tien aanrandingen aan hem worden gekoppeld.

Dezelfde kleding op foto's telefoon verdachte

Na zijn aanhouding werd de telefoon van de verdachte in beslag genomen. In zijn telefoon werd beeldmateriaal gevonden waarop hij dezelfde kleding droeg als op de foto die één van de slachtoffers maakte vlak na een aanranding. In verschillende zaken is ook beeldmateriaal beschikbaar waarop de verdachte wordt herkend. In andere zaken herkennen de slachtoffers hem van de foto die in de media is gedeeld. Ook zegt de verdachte bij veel incidenten ‘sorry’, wat volgens het Openbaar Ministerie een kenmerkend element is. De officier van justitie is dan ook van oordeel dat de aangiften en meldingen een duidelijk en consistent beeld schetsen van de werkwijze van de verdachte.

Impact

De verdachte is door deskundigen onderzocht, maar er zijn geen aanwijzingen voor psychopathologie, middelenmisbruik of een psychische stoornis. De officier van justitie ter zitting: “De verdachte heeft enkel en alleen aan zijn eigen seksuele lusten gedacht en op geen enkele manier oog gehad voor de gevoelens van de vrouwen bij wie hij dit heeft gedaan. Hij heeft de slachtoffers bang, boos en verdrietig gemaakt en een deel van deze vrouwen heeft lange tijd moeite gehad met alleen, in het donker, over straat lopen. Daarnaast heeft deze zaak veel onrust in de maatschappij veroorzaakt. Dit heeft ertoe geleid dat ook vrouwen die geen slachtoffer waren in deze zaak een angstig gevoel hebben overgehouden aan de aanrandingen die verdachte heeft gepleegd.”