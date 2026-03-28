Verdachte (57) aangehouden in onderzoek brandstichting bij journalist Maastricht

In de zaak van de brandstichting bij de auto van een journalist aan de Sint Lucassingel in Maastricht is een verdachte aangehouden. 'Het gaat om een 57-jarige man uit Maastricht. Zijn exacte rol in de zaak wordt verder onderzocht', zo meldt de politie.

Auto in brand gestoken

In de nacht van vrijdag 12 december op zaterdag 13 december is een auto in brand gestoken. Daarop werd een onderzoek gestart. Dat heeft geleid tot een aanhouding van een verdachte.

In vrijheid gesteld

'Hij is in vrijheid gesteld in afwachting van het verdere onderzoek. De exacte rol van deze verdachte in de zaak wordt verder onderzocht. Het onderzoek gaat onverminderd door', aldus de politie