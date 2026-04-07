Mobiel dataverbruik op recordniveau: veel Nederlanders kiezen nog steeds verkeerde bundel

Het mobiele dataverbruik in Nederland heeft opnieuw een record bereikt. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verbruikten we in het vierde kwartaal van 2025 samen maar liefst 829 miljoen gigabyte aan mobiele data. Mensen kiezen steeds meer voor grotere databundels of onbeperkt internet. Toch blijkt dat veel consumenten een abonnement hebben dat niet goed past bij hun gebruik.

Dataverbruik blijft stijgen

Het dataverbruik stijgt al jaren. Dat komt vooral doordat consumenten vaker video’s kijken en meer online doen via hun smartphone. “Vooral video’s en social media zorgen voor een flinke stijging in dataverbruik”, zegt Lucy Maduro, telecomexpert bij UnitedConsumers.

Grotere bundel niet altijd de beste keuze

Volgens UnitedConsumers leidt deze groei niet automatisch tot een betere keuze voor een mobiel abonnement. Veel mensen hebben geen goed inzicht in hun eigen verbruik en kiezen daardoor een bundel die niet aansluit op hun situatie. “Veel mensen hebben geen goed beeld van hun verbruik. Daardoor kiezen ze vaak een bundel die niet goed past”, zegt Maduro.

Unlimited abonnement niet altijd nodig

Unlimited abonnementen worden steeds populairder. Toch is dat niet voor iedereen de beste keuze. “We zien dat unlimited abonnementen populairder worden, maar voor veel mensen is dat helemaal niet nodig”, legt Maduro uit. Vooral consumenten die thuis vaak wifi gebruiken, hebben in de praktijk genoeg aan een kleinere databundel.

Bundel aanpassen kan vaak tussentijds

UnitedConsumers ziet dat consumenten hun bundel beter kunnen afstemmen op hun situatie. Dat kan bijvoorbeeld als ze op vakantie gaan of tijdelijk meer data nodig hebben. “Het is nu zo dat je je databundel vaak kunt verhogen en later weer kunt verlagen naar je oude niveau”, zegt Maduro. “Ga je binnen de Europese Unie op vakantie, dan kun je vooraf je bundel verhogen en die daarna weer terugzetten.”