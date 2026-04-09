Defensie bouwt cloud voor staatsgeheime gegevens in eigen datacenter

Defensie gaat met de Nederlandse bedrijven KPN en Thales een cloud bouwen voor staatsgeheime gegevens. De staatssecretaris heeft dit de Tweede Kamer vandaag per brief gemeld.

Toename digitale systemen

De krijgsmacht maakt steeds meer gebruik van computers en digitale systemen. Moderne technologie wordt vaak via de cloud aangeboden. Defensie wil daar meer gebruik van maken, maar dan wel op een veilige manier.

Eigen datacenter

Omdat Defensie minder afhankelijk wil zijn van de Verenigde Staten werkt de militaire organisatie samen met Nederlandse bedrijven. De geheime cloud draait in het eigen datacenter. Zo blijft Nederland zelf de baas over de gegevens.

Testen

Defensie gebruikt meerdere clouds naast elkaar en kiest per situatie welke het beste past. De staatsgeheime cloud past in dat plan. Door daarop als proef 2 militaire toepassingen te testen, kijkt de organisatie hoe de cloud in de praktijk werkt.

Voorsprong op de vijand

Een goede digitale omgeving maakt de krijgsmacht sterker. Wie snel de juiste informatie deelt en nieuwe technologie gebruikt, heeft een voorsprong op de vijand. De oorlog in Oekraïne laat dat zien. Daar bleef de digitale infrastructuur werken omdat het leger snel overstapte naar de cloud, zelfs na fysieke schade aan gebouwen en systemen.