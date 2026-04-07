Verdachten gevlucht na plofkraak in hotel Amsteldijk

De recherche is op zoek naar twee verdachten van een plofkraak in een hotel aan de Amsteldijk. In de vroege ochtend van dinsdag 7 april 2026 slaan ze toe en blazen een geldautomaat op. Als gevolg van de explosie ontstaat forse schade. Niemand raakt gewond. Onbekend is of er geld is buitgemaakt.

Rond 04.45 uur belt een getuige de politie als twee mannen in een hotel aan de Amsteldijk de geldautomaat opblazen. Kort na de explosie slaan ze met de motor op de vlucht door de Tolstraat. De politie zoekt nog in de omgeving, maar weet de verdachten niet meer te vinden. Bij de plofkraak raakt niemand gewond. Onbekend is of er geld is weggenomen. Door het explosief gaat ook het ontruimingsalarm af en wordt het hotel ontruimd.

Forensische Opsporing, De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en de recherche doen onderzoek naar de plofkraak.

Signalement verdachten:

-Twee mannen

-Zwarte kleding, waarvan één een opvallende horizontale witte/zilveren streep over de borst had

-Eén persoon droeg witte sneakers

-Ze waren in het bezit van zwarte tassen, waarvan één met een wit Nike logo