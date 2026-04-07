Recherche onderzoekt nogmaals woning door misdrijf overleden man (81)

De Amsterdamse recherche is op woensdag 25 februari 2026 een onderzoek gestart nadat rond 17:30 uur een overleden persoon werd aangetroffen in een woning aan de De la Reijstraat. 'Uit onderzoek blijkt dat het om de 81-jarige bewoner gaat en dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen', zo meldt de politie vandaag.

Nogmaals onderzoek

'Het onderzoeksteam doet uitgebreid onderzoek om te achterhalen wat er exact is gebeurd en wie er betrokken is of zijn bij de dood van de man. Vandaag wordt daarom nogmaals onderzoek verricht op de plaats delict', aldus de politie.

Misdrijf

Wanneer blijkt dat de 81-jarige man door een misdrijf om het leven is gekomen, wordt direct opgeschaald naar een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Diverse specialisten en rechercheurs werken intensief samen om meer te weten te komen over de dood van het slachtoffer. Vandaag vindt er daarom de gehele dag aanvullend onderzoek plaats bij en in de woning van de 81-jarige man. Het gaat daarbij onder meer om forensisch onderzoek.