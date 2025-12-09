Kinderartsen trekken aan de bel om alarmerende stijging kinderobesitas

Kinderartsen signaleren een alarmerende stijging van het aantal kinderen (0-18 jaar) met overgewicht, obesitas en ernstige obesitas. 'Deze ontwikkeling gaat gepaard met ernstige gezondheidsproblemen zoals leververvetting, gewrichtsklachten en diabetes type 2', zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) dinsdag.

100.000 kinderen met obesitas

In Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch zien kinderartsen niet alleen een forse toename van patiënten, maar ook verdubbelde wachtlijsten en een vijfvoudige stijging in het gebruik van medicatie ter behandeling van obesitas. Bijna 400.000 kinderen in Nederland kampen met overgewicht, 100.000 daarvan hebben obesitas.

Verleidingen

Kinderen worden de hele dag door verleid tot ongezonde keuzes: online, via influencers, in games, in de supermarkt en op straat. Deze ongezonde omgeving vergroot de kans op overgewicht en obesitas aanzienlijk. De NVK en De Gezonde Generatie doen dringend de oproep tot stevig preventiebeleid.

'Toename van 20% bij obesitaspatiënten'

Felix Kreier, kinderarts en onderzoeker op het gebied van obesitas en neurowetenschapper aan het OLVG: “We zien een toename van 20% in obesitaspatiënten en vijf keer meer gewichtsverminderende of eetlustremmende medicatiegebruik in 2024 vergeleken met 2020. Ongeveer een derde van de kinderen op het spreekuur vertoont al tekenen van leververvetting – iets wat tien jaar geleden nog zeldzaam was. Dit kan leiden tot leverfunctiestoornissen en zelfs leverkanker.”

'Verdubbeling nieuwe doorverwijzingen'

Erica van den Akker, kinderarts en hoogleraar aan het Erasmus MC Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam: “We zien de afgelopen drie jaar een verdubbeling van het aantal nieuwe verwijzingen van kinderen van 0-18 jaar met obesitas. Een kind van 13 met diabetes type 2 heeft gemiddeld 13 jaar later, als deze 26 is, 80% kans op macro- en micro vasculaire ziekten, zoals zichtverlies en schade aan de nieren of het hart. Hun ziektejaren beginnen al op jonge leeftijd, wanneer ze eigenlijk in de bloei van hun leven zouden moeten zijn.”

'Wachtlijsten in 5 jaar verdubbeld'

Edgar van Mil, kinderarts endocrinoloog in het expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde kinderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht: “De wachtlijsten voor kinderen met obesitas zijn in 5 jaar tijd verdubbeld. We ondersteunen gezinnen om stap voor stap gezondere leefgewoonten op te bouwen, samen met onze collega’s in het netwerk. Daarvoor is het wél nodig dat de ongezonde eetomgeving verandert. Kinderen groeien op in een wereld vol verleidingen, waar ongezond eten vaak de makkelijke keuze is. Zij zijn extra vatbaar voor al die prikkels en hun brein kan nog geen afgewogen keuzes maken. Het is belangrijk daarom belangrijk dat we kinderen beter beschermen.”

Diabetes stijgt uit het niets explosief

Lissy de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). “De vraag is hoeveel erger het moet worden voordat de politiek ingrijpt. Kinderartsen zien de situatie met de dag schrijnender worden. Kinderartsen uit de landelijke werkgroep diabetes melden voor het eerst dat 1-3% van alle kinderen met diabetes, diabetes type 2 heeft. Eerder was dat nihil.”

Wet op kindermarketing

Diena Halbertsma, woordvoerder De Gezonde Generatie: “We leven in een ongezonde omgeving die ongezond eten en drinken stimuleert en bewegen ontmoedigt. Dat maakt het heel lastig om kinderen gezond te laten

opgroeien. Er zijn stevige preventiemaatregelen nodig. De overheid heeft een zorgplicht, die ze kan waarmaken via wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door gezond eten goedkoper te maken of door een verbod op reclame voor ongezond eten en drinken gericht op kinderen.”

Wet nodig die reclame ongezond eten en drinken gericht op kinderen verbiedt

De voedselindustrie geeft jaarlijks 1,6 miljard uit aan reclame, 80% daarvan is voor ongezond eten en drinken. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en De Gezonde Generatie roepen tot een stevig preventiebeleid, zoals een wet die reclame voor ongezond eten en drinken gericht op kinderen verbiedt.