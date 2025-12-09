Roy-data systeem krijgt grote update die schadevrije jaren eerlijker maakt

Het landelijke Roy-data systeem, waarmee alle autoverzekeraars schadevrije jaren vastleggen, krijgt een grote vernieuwing. De update moet zorgen voor meer duidelijkheid en een eerlijkere opbouw van schadevrije jaren voor automobilisten. Volgens expert in autoverzekeringen Jorg van Rijn, van UnitedConsumers, is vooral de transparantie voor consumenten een belangrijke stap vooruit.

Schadevrije maanden gaan meetellen

Door de aanpassing in het systeem gaat het precieze aantal maanden meetellen. Nu worden schadevrije jaren in het Roy-data systeem nog afgerond. Dat kan soms nadelig zijn voor mensen die halverwege een verzekeringsjaar overstappen, maar in sommige gevallen pakt het juist gunstig uit.

Van Rijn legt uit hoe dat nu werkt: “Rijd je 6 jaar en 4 maanden schadevrij en je stapt over, dan wordt dat nu afgerond naar 6 jaar. Rijd je 6 jaar en 7 maanden schadevrij? Dan wordt het juist afgerond naar 7 jaar.”

In de nieuwe situatie telt straks elke schadevrije maand mee. Het aantal schadevrije jaren sluit daardoor beter aan op de werkelijkheid en automobilisten bereiken soms eerder een volgend schadevrij jaar.

Verzekerden krijgen toegang tot eigen gegevens

Nu kunnen verzekerden hun gegevens in het Roy-data systeem niet zelf bekijken, wat geregeld voor onduidelijkheid zorgt. Dat verandert met de nieuwe update: het systeem wordt toegankelijker voor automobilisten.

“Het is straks mogelijk om in te loggen in het Roy-data systeem”, licht Van Rijn toe. “Je ziet dan direct hoeveel schadevrije jaren je hebt. Dat maakt overstappen makkelijker en voorkomt vragen en gedoe.”

Schades worden anders geregistreerd en hebben meer invloed

Het vernieuwde systeem legt meer details vast, zoals de ingangsdatum van de autoverzekering en duidelijkere informatie over schadesituaties.

Ook de terugval bij schade verandert: van 5 naar 6 schadevrije jaren. Dat komt doordat schadevrije maanden voortaan worden meegerekend. Na een schade is er direct een terugval van 6 schadevrije jaren, maar de eerder opgebouwde maanden blijven staan. Daardoor kan sneller weer een schadevrij jaar worden opgebouwd.

In het oude systeem vond de terugval pas plaats na afloop van het verzekeringsjaar en werden in die periode geen maanden meer opgebouwd. Dat nadeel vervalt nu.

Wanneer de update komt, is nog niet bekend

Hoewel de plannen vaststaan, is de datum van invoering nog niet duidelijk. “Wanneer deze aanpassingen precies worden ingevoerd, is op dit moment niet zeker”, vertelt Van Rijn. Tot die tijd blijft het huidige systeem werkzaam.