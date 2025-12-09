Kerst verloopt steeds veiliger, maar brandgevaar blijft aanwezig

In veel Nederlandse woningen gaat deze week de kerstverlichting weer aan. Installatiebedrijven zien dat daarbij het brandgevaar sterk is afgenomen. Dat komt vooral doordat consumenten de traditionele kerstverlichting met gloeilampjes grotendeels hebben vervangen door moderne ledverlichting. Ledlampjes worden niet warm en leveren daardoor nauwelijks brandgevaar op. Bovendien zijn ze een stuk energiezuiniger: ledverlichting verbruikt tot acht keer minder stroom dan traditionele gloeilampjes. Toch zijn er nog altijd woningen waar zich wél gevaarlijke (en ongezonde) situaties voordoen.

Oudere verlichting brengt risico’s met zich mee

Oudere kerstverlichting bestaat vaak uit vervangbare lampjes. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat er bij het wisselen direct contact kan ontstaan met de bedrading. Versleten of beschadigde bedrading kan leiden tot kortsluiting, elektrische schokken of zelfs brand. Daarnaast werkt oude kerstverlichting vaak nog op 230 volt, wat het risico vergroot.

‘Vervang oude verlichting en voorkom overbelasting’

Moderne kerstverlichting is doorgaans uitgerust met een adapter of transformator die de spanning terugbrengt naar een veel veiliger niveau. Volgens elektrotechnisch specialist John van Vugt van Techniek Nederland zouden consumenten daarom alle oude kerstverlichting moeten vervangen door ledvarianten. Van Vugt adviseert bovendien om bij het aansluiten rekening te houden met de veiligheid: ‘Sluit het snoer van de kerstverlichting altijd aan op een elektragroep met randaarde en een aardlekschakelaar. En koppel nóóit verlengsnoeren of stekkerdozen aan elkaar.’

Brandgevaar door kaarsen en slechte luchtkwaliteit

Brandende kaarsen blijven een groot risico tijdens de feestdagen. Ze kunnen brand veroorzaken en verhogen bovendien de hoeveelheid fijnstof en roetdeeltjes in huis. In slecht geventileerde ruimtes kan dit leiden tot geïrriteerde ogen, een droge keel of hoofdpijn. Mensen met astma kunnen er benauwd van worden. Van Vugt: ‘Zeker als er kinderen of huisdieren rondlopen, raden wij aan om led-kaarsen te gebruiken. Dat is veiliger én beter voor de luchtkwaliteit.’

Ventileren tijdens het kerstdiner

Ook ventilatie verdient extra aandacht rond de feestdagen. Tijdens het kerstdiner zijn er vaak meer mensen dan gebruikelijk in dezelfde ruimte en wordt er intensief gekookt, waardoor de lucht sneller benauwd en vervuild raakt. Het advies van ventilatie-expert Maurice Roovers van Techniek Nederland: ‘Zet een raam op een kier of schakel de mechanische ventilatie naar stand 2 of 3. Zorg vooral tijdens en na het koken voor extra ventilatie.’