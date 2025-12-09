OM eist flinke gevangenisstraffen voor transport 1.600 kilo cocaïne

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft celstraffen geëist tot 9 jaar voor een tweetal grote drugstransporten van eerder dit jaar van in totaal ruim 1600 kilo. “Het gaat om een enorme hoeveelheid die niet vaak op de weg wordt aangetroffen”, aldus het OM vandaag voor de rechtbank in Zutphen.

Onderzoek voortgezet op tweede verdachte

Een eerste drugstransport vanuit Rotterdam wordt door de politie op 26 juni waargenomen. In een auto blijkt 57 kilo cocaïne te zitten. In Ede wordt daarvoor de eerste persoon, een 54-jarige verdachte uit Apeldoorn, aangehouden. De tweede verdachte, hij verstrekte de drugs in dozen en een tas op een parkeerplaats in Rotterdam, wordt niet aangehouden, maar naar hem wordt het onderzoek voortgezet.

Bijna 1.600 kilo drugs

Dit leidt naar een tweede transport op 8 juli, waarbij ook de derde en vierde verdachte letterlijk in beeld komen. Vanuit Gorinchem vertrekken de drie verdachten in twee auto’s –een bestelbus en een voertuig met een open laadbak- naar een bedrijfspand in Lelystad. Op de weg terug naar Gorinchem staan in de laadbak drie pallets. In de bestelbus wordt, wanneer verdachten op heterdaad worden aangehouden, 398 kilo drugs gevonden, in de laadbak maar liefst 1189 kilo cocaïne.

Stashlocatie in gehuurde opslagbox

Een gehuurde opslagbox in Gorinchem blijkt te zijn ingericht als stashlocatie een geheime opslagplaats, daar worden onder meer 65 gram drugs, jammers en een weegschaal gevonden. De drie verdachten werden op camerabeelden daar vaker (in wisselende samenstelling) gezien. Alleen de verdachte van het eerste transport (naar Ede) legt een bekennende verklaring af. De eis van het OM tegen de Apeldoorner: 48 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk.

Zwijgrecht

De overige drie, allen uit Rotterdam, beroepen zich tot aan de zitting op hun zwijgrecht. Tegen de verdachte die bij beide transporten was betrokken, een 37-jarige man, eist het OM een gevangenisstraf van 9 jaar. Een 55-jarige Rotterdammer (hij heeft een strafblad van 21 pagina’s) moet wat het OM betreft een straf van 8 jaar krijgen en de laatste, een 22-jarige verdachte, 7 gevangenisstraf.

Motivering strafeisen

De officier van justitie vandaag voor de rechtbank tijdens de motivering van de strafeisen: “We weten welke ellende er met drugs gepaard gaat, zoals verslavingsproblematiek en schuldenproblematiek voor de gebruikers en zware criminaliteit waarover dagelijks wel iets in het nieuws is. Overvallen, schietpartijen, ripdeals en aanslagen op woningen zijn slechts enkele voorbeelden. Door dit soort gigantische partijen drugs te vervoeren en te verstrekken leverden deze verdachten een flinke bijdrage aan het in stand houden van deze criminaliteit.”

Aanhouding inwoner Lelystad in Spanje

Op 13 november 2025 is in dit onderzoek in Spanje een 53-jarige inwoner uit Lelystad aangehouden. Die verdachte is op 26 november 2025 overgeleverd aan Nederland en zit momenteel gedetineerd. Deze persoon komt op een later moment op zitting.