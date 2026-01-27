Zware avondspits door regen, later sneeuw in het noorden en noordoosten

Tijdens de avondspits valt in het zuiden, westen en midden van het land op veel plaatsen regen. In het noorden en noordoosten valt later in de avond sneeuw. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden, waardoor de avondspits waarschijnlijk zeer druk zal verlopen.

Vanuit het zuidwesten trekt dinsdagmiddag een neerslaggebied over. Het gaat op steeds meer plaatsen regenen. ’s Avonds bereikt het neerslaggebied de noordelijke provincies en dan gaat de regen over in (natte) sneeuw. Vooral in Friesland, Drenthe, Groningen en op de Waddeneilanden blijft de sneeuw liggen.

Sneeuwdek van ruim 5 cm

De meeste sneeuw valt in de tweede helft van de avond en vannacht in Groningen. Daar kan een sneeuwdek van 5 cm ontstaan, plaatselijk zelfs nog wat meer. Ook Friesland en Drenthe maken kans op een sneeuwdek van enkele centimeters. In Noord-Holland en Overijssel valt waarschijnlijk vooral natte sneeuw, maar een kortstondig sneeuwdek van 1 of 2 cm is in noordelijke delen van deze provincies niet uitgesloten.

Drukke avondspits

Op veel plaatsen, waaronder de Randstad en Noord-Brabant, verloopt de avondspits dus kletsnat. De normaal al drukke dinsdagavondspits is dan waarschijnlijk nog drukker. Houd dus rekening met vertraging als je de weg op moet.

Gladheid en mist

In de nacht naar woensdag liggen de minima in het noorden rond of net onder het vriespunt. De wegen blijven daardoor langere tijd glad en het sneeuwdek blijft liggen. In het zuiden, midden en westen van het land is het 2 tot 4 graden en overwegend droog. In deze gebieden kan het in de loop van de nacht mistig worden.

Woensdag en donderdag opnieuw sneeuwkansen

Woensdag en donderdag trekt een neerslaggebied over waarbij in het noordoosten opnieuw kans is op een sneeuwdek van 1 tot 5 cm. Ook elders in het oosten, noorden en zelfs het midden van het land is kans op enkele centimeters sneeuw, maar de onzekerheid is nog groot. Vanaf vrijdag nemen de sneeuwkansen weer af en lopen de temperaturen zeer waarschijnlijk op.

