Alleen in Limburg rekent de meerderheid zich nog tot een geloof

Het aandeel mensen dat zegt bij een kerkelijke stroming of levensbeschouwelijke groepering te horen, is na een lichte stijging weer iets gedaald. Limburg is de enige provincie waar meer dan de helft van de mensen zich nog tot een geloof rekent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2025 zei 42 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder zich tot een geloof te rekenen. 16 procent noemt zichzelf rooms-katholiek, 12 procent protestant, 6 procent moslim en 7 procent had een ander geloof. Er rekenen zich iets minder mensen tot een geloof dan in 2024 (44 procent). Op langere termijn is het aandeel gelovigen afgenomen. In 2010 zei nog 55 procent bij een kerkelijke of religieuze groep te horen.

Limburg heeft hoogste aandeel gelovigen, maar dit neemt wel af

Limburg is de enige provincie waar de meerderheid zich nog tot een geloof rekent; gemiddeld 58 procent van 2021 tot en met 2025. In Groningen en Drenthe is het aandeel gelovigen het laagst.

Van 2016 tot en met 2020 waren er nog vier provincies waar een meerderheid van de bevolking zich tot een geloof rekende: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In Limburg daalt het aandeel gelovigen wel: van 2016 tot en met 2020 rekende nog 67 procent van de Limburgers zich tot een geloof. Ook in Noord-Brabant neemt het aandeel gelovigen snel af: van 57 naar 47 procent.