Zes aanhoudingen na vondst lichaam in Maas van 40-jarige Lukasz uit Venlo

Het lichaam van de 40-jarige Lukasz uit Venlo werd zondagochtend 1 februari aangetroffen in de Maas bij Velden. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. 'In het onderzoek naar zijn overlijden zijn maandagochtend zes personen aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Opgeschaald naar TGO

Het onderzoek naar de dood van Lukasz werd al snel opgeschaald in de vorm van een TGO (Team Grootschalige Opsporing). Samen met het Openbaar Ministerie werd er door het rechercheteam geen mogelijkheid onbenut gelaten om te achterhalen wie er verantwoordelijk zijn voor de dood van Lukasz.

Hulp publiek

In het onderzoek naar het overlijden van Lukasz zijn diverse oproepen naar publiek en omwonenden gedaan. Zo werd er begin februari een oproep gedaan richting getuigen die mogelijk iets gezien hadden op de vindplaats van het lichaam. Ook werd er opgeroepen mogelijk beeld van de locatie te delen met het onderzoeksteam. Daarnaast werden eind februari flyers met een vergelijkbare oproep verspreid in de omgeving van de woning van Lukasz op de Veldenseweg in Venlo.

Aanhoudingen

Maandagochtend hebben alle opsporingsinspanningen geleid tot de aanhoudingen van zes personen, die allemaal in Venlo verbleven: een 54-jarige vrouw, een 35-jarige man, een 53-jarige man, een 24-jarige man, een 35-jarige man en een 39-jarige man. 'Zij worden verdacht van moord dan wel doodslag en het wegmaken van het lichaam van het slachtoffer. De verdachten zitten in beperking vast. Dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat en er verder geen aanvullende informatie gedeeld kan worden', aldus de politie.