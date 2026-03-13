Explosie en brand bij Rotterdamse synagoge, vier verdachten aangehouden

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 13 maart vier mannen aangehouden nadat er een explosief was afgegaan bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. 'De verdachten werden aangehouden in de omgeving van een andere synagoge', zo meldt de politie vrijdag.

Synagogen in de gaten gehouden

Rond 3.40 uur is er een explosief ontploft bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein. Er was korte tijd brand maar deze ging vanzelf uit. Niemand raakte gewond. De politie heeft direct camerabeelden bekeken en gezocht in de omgeving naar de daders. Ook synagogen in de omgeving werden in de gaten gehouden, om eventuele andere incidenten te voorkomen.

Vier aanhoudingen

'Bij een van die synagogen viel een voertuig op door opvallend rijgedrag. Agenten besloten het voertuig staande te houden. Tegelijkertijd was er al een signalement bekend van één van de daders bij de explosie bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein. De bestuurder van de auto kwam overeen met dat signalement', aldus de politie. De politie heeft het viertal aangehouden. Het gaat om mannen van 19 (2x), 18 en 17 jaar oud.

Onderzoek

De politie doet groots onderzoek naar dit ernstige incident. Daarom is er een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) gestart. Dat betekent dat een groot team van rechercheurs aan deze zaak werkt. Het is nog niet duidelijk of de verdachten plannen hadden om ook bij een andere synagoge een explosief te laten ontploffen of brand te stichten.