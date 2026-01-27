Trainende reservisten marine redden echt mensenleven op hoogste berg in VK

Reservisten van het Korps Mariniers hebben afgelopen vrijdag in Schotland een burger gered op de berg Ben Nevis. 'Met 1.345 meter is dit de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk', zo meldt het ministerie van Defensie.

Bergtraining

De mariniers waren daar voor een bergtraining. Op de top was het zwaar weer: windkracht 8 en maar ongeveer één meter zicht. 'In de mist, sneeuw en wind zagen ze de schim van een persoon. Het bleek een oververmoeide man te zijn die in de war was. Hij had geen kompas of kaart bij zich. Ook had hij kramp in zijn benen, waardoor hij niet zelf naar beneden kon lopen', aldus het ministerie.

Noodbrancard

De reservisten maakten ter plekke een noodbrancard. Dat deden ze met een waterdichte slaapzakhoes, touwen, een matje en een dikke warme jas. Deze spullen hebben ze altijd bij zich tijdens een oefening. Ze gaven de man eten en drinken en sleepten hem daarna over de sneeuw naar beneden. Onder de sneeuwgrens kon hij weer zelfstandig lopen, maar de militairen lieten hem voor de zekerheid over aan de zorgen van de politie.

'Man heeft veel geluk gehad'

Sectiecommandant sergeant van de mariniers Onno Lankhaar zegt dat de man veel geluk had. Volgens hem was hij onderkoeld en kon hij niet meer helder denken. “Als wij hem niet hadden gezien, had hij het zeker niet gered.”

Oefening

De redding gebeurde tijdens een bergtraining met de Britse Royal Marine Reserves. Tijdens deze oefening leren militairen navigeren en verplaatsen in bergachtig terrein. Ze oefenen onder meer het evacueren van gewonden. Vrijdag konden ze het geleerde direct in de praktijk gebruiken en werd er met succes een echt mensenleven gered.