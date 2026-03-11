Eurocross ziet stijging in letsel en waarschuwt voor lawinegevaar

Nu de voorjaarsvakantie ten einde loopt, maakt Alarmcentrale Eurocross de balans op van het wintersportseizoen. Waar vorig jaar nog een forse stijging in het aantal meldingen tijdens de voorjaarsvakantie te zien was, verschuift de druk dit jaar naar het vroege seizoen. Sinds december ziet de alarmcentrale een stijging van 4% in het totale aantal wintersportdossiers, met een opvallende piek in december en januari. Naast een verschuiving in het type letsel, werd het seizoen getekend door ernstige incidenten als gevolg van lawinegevaar.

Lawinegevaar in de Alpen

Een opvallend aspect dit jaar in het wintersportseizoen waren de vele lawines. De instabiele situatie in de bergen leidde tot diverse meldingen bij Eurocross over lawinegevaar. Met name in Oostenrijk waren er dit jaar meer lawines dan normaal. Over het algemeen gingen de vragen en meldingen over logistieke hulpverzoeken van gestrande reizigers als gevolg van afgesloten wegen. Naast deze meldingen heeft de alarmcentrale ook te maken gehad met ernstige dossiers als gevolg van lawinegevaar.

Opvallende blessuretrend: knieën en heupen

Wat betreft de medische meldingen ziet Eurocross een duidelijke trend. Meer dan een kwart van alle letsels betrof kniebandletsel, een fors groter aandeel dan vorig jaar. Dit type letsel wordt vaak in verband gebracht met papperige sneeuw condities, waarin ski's sneller blijven vastzitten. Daarnaast valt op dat er dit jaar veel heupfracturen zijn gemeld, vooral bij jonge wintersporters.

Ook schouderblessures (uit de kom en sleutelbeenbreuken) en hersenschuddingen blijven veelvoorkomende redenen voor contact met de alarmcentrale. In totaal zijn er sinds december al meer dan 260 wintersporters gerepatrieerd naar Nederland, deels via de weg en deels per medische vlucht.

Vroege piek en zelfoverschatting

Hoewel de voorjaarsvakantie zelf 7% minder dossiers telde dan vorig jaar, was de start van het seizoen (december en januari) juist extreem druk met een stijging van 23%. Eurocross koppelt deze cijfers deels aan de sneeuwcondities en deels aan het gedrag op de piste.

Daarnaast blijkt dat zelfoverschatting een duidelijk probleem blijft onder wintersporters. De gemiddelde skiër neemt meer risico dan daadwerkelijk past bij zijn ervaring. Dit vergroot de kans op ernstige valpartijen.