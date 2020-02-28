Israël en VS vallen doelen in Iran aan

Israël en de VS zijn zaterdagochtend vroeg begonnen met het aanvallen van diverse doelen in Iran. President Trump heeft in een videoboodschap de Iraanse bevolking opgeroepen om in opstand te komen tegen het regime. Het complex in de hoofdstad Teheran van de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei zou volledig zijn verwoest.

'Aanval gaat meerdere dagen duren'

Volgens bronnen gaan de aanvallen op Iran meerdere dagen duren. Het Iraanse regime en militaire locaties zijn doelwit van de aanvallen. Er zou bewust voor zijn gekozen om overdag in plaats van 's nachts te beginnen met de aanvallen om zo de Iraniërs te verrassen.

Nucleaire programma Iran

De VS en Iran waren tot voor kort nog in gesprek en overleg over het nucleaire programma van Iran. De VS wil dat Iran hier mee stopt. Trump liet in een videoboodschap weten dat de VS de terreur van Iran niet meer pikt en ook dat het land nooit een nucleair wapen mag hebben.

Noodtoestand afgekondigd in Israël

In Israël is in verband met een mogelijke tegenaanval de noodtoestand afgekondigd. Inwoners is geadviseerd thuis te blijven en zich op de hoogte te stellen van de dichtstbijzijnde schuilkelders. De grote militaire operatie van Israël en de VS zou maandenlang zijn voorbereid.