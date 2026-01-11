Politie houdt man aan bij steekincident

Bij een steekincident in een woning aan de Deurneseweg in Oploo raakte zaterdagavond een 24-jarige man gewond. Een ruzie tussen twee mannen ging hieraan vooraf. De politie startte direct een onderzoek. Een eveneens 24-jarige man werd aangehouden. De gewonde man werd naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 22.15 uur kregen wij een melding dat er in de betreffende woning een steekincident had plaatsgevonden. Agenten troffen het slachtoffer op de bank aan met een verwonding in zijn nek. De man werd direct met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek het letsel mee te vallen. De verdachte werd buiten bij de woning aangehouden door agenten. Hij werd overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Beide mannen zijn bekenden van elkaar.

Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies in de woning is gebeurd. In het onderzoek horen we het slachtoffer, de verdachte en de aanwezige bewoners ten tijde van het incident. De woning werd in de nacht verzegeld voor nader (sporen)onderzoek, dat later vandaag zal plaatsvinden.