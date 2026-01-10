Man van fiets en geld beroofd door tweetal

Op het Jaagpad in Vlissingen is vrijdagavond 9 januari 2026 een man door twee mannen met een mes bedreigd. Het slachtoffer werd beroofd van zijn elektrische fiets en geld. De daders zijn spoorloos en de politie zoekt mensen die meer over de daders weten.

De 46-jarige man uit Middelburg fietste rond 22.10 uur over het Jaagpad van Vlissingen richting Middelburg. Vanuit tegenovergestelde richting liepen twee mannen langs het water. Ze dwongen de man om te stoppen en dreigden met een mes. Het slachtoffer werd van de fiets en zijn geld beroofd. Hij vluchtte richting de Nieuwe Vlissingseweg.

Signalement

De twee mannen hebben een donkere huidskleur, leeftijd tussen de 20 en 30 jaar. Eén man is 1.80 meter lang en andere man 1.70 meter. Beiden hebben een slank postuur. De kortere man droeg zwarte kleding, een hoodie en witte sportschoenen. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2026007508. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).