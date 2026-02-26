Verzekering bij aankoop apparaten vaak overbodig en misleidend

Winkels verkopen steeds vaker verzekeringen bij apparaten zoals wasmachines, laptops en televisies. Maar uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat die vaak weinig extra bescherming bieden. Consumenten betalen soms honderden euro’s voor dekking die zij al hebben via hun inboedelverzekering of wettelijke garantie.

De Consumentenbond bekeek productverzekeringen van Coolblue, MediaMarkt, EP, Electro World en Expert. De premie hangt af van wat het product kost. Zo kunnen consumenten die bij MediaMarkt een wasmachine van €600 kopen, kiezen uit een basisverzekering voor €90 of een premiumverzekering voor €359. Ook bij Coolblue kost een basisverzekering €90. De anderen bieden verzekeringen aan voor €160 en €270. Daarmee is het product 5 jaar gedekt tegen schade.

Dubbel verzekerd

De basis productverzekering dekt onder meer brand- en waterschade. Maar dat valt ook onder inboedelverzekeringen. En consumenten met een allriskdekking bij hun inboedelverzekering kunnen ook bij huisongelukjes aankloppen bij hun verzekeraar. Die verzekering geldt bovendien voor álle apparaten in huis en niet alleen voor die ene wasmachine.

Wettelijke garantie

Een premium productverzekering dekt ook slijtage of schade aan de motor. Maar bij normaal gebruik valt dat vaak onder de wettelijke garantie. Consumenten hebben namelijk recht op gratis reparatie of een vervangend product tijdens de verwachte levensduur van een apparaat.

Misleidend

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zien in de polisvoorwaarden van productverzekeringen meerdere dingen staan die ook onder de wettelijke garantie vallen. Zoals schade door fabrieksfouten. Dat is misleidend. Bedrijven mogen wettelijke rechten van consumenten niet verpakken als een voordeel bij een aanvullende garantie of verzekering.’

Soms iets extra's

Soms bieden de aankoopverzekeringen wel iets extra’s. Zo vergoeden MediaMarkt, EP, Electro World en Expert bij grote apparaten ook schade door kalkafzetting en verstopping. Dat doet geen enkele inboedelverzekering.

Ook voor mobiele apparaten, zoals smartphones en laptops, kan een productverzekering zinvol zijn. Deze producten zijn kwetsbaar omdat consumenten ze vaak meenemen en ze diefstalgevoelig zijn. Maar dan nog is het alleen interessant als het product niet al verzekerd is via een (aanvullende) inboedel- of reisverzekering.