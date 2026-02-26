Overleden man De La Reijstraat slachtoffer van misdrijf

In de woning werd het lichaam aangetroffen van een man. De identificatie is nog niet formeel afgerond, maar het gaat zeer vermoedelijk om de 81-jarige bewoner van de woning. Onderzoek heeft inmiddels vastgesteld dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart om te achterhalen wat er gebeurd is en wie betrokken is of zijn bij de dood van de man. Rechercheurs spreken daarom graag met mensen die mogelijk iets gezien hebben rond de woning of die beschikken over camerabeelden en achtergrondinformatie.