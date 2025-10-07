Infanteristen vandaag begonnen aan missie in Bosnië en Herzegovina

Nederlandse militairen maken vanaf vandaag deel uit van de Europese troepenmacht Eufor Althea in Bosnië en Herzegovina. 'Het gaat om maximaal 175 luchtmobiele infanteristen en ondersteunend personeel, die onderdeel zijn van een multinationaal bataljon. Doel is veiligheid en stabiliteit op de Westelijke Balkan te bevorderen', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Totaal 1.000 militairen

Het multinationale bataljon telt in totaal zo’n 1.000 militairen. De eenheid bestaat uit meerdere compagnieën uit verschillende landen. Naast Nederland zijn dat momenteel Hongarije, Italië, Roemenië en Turkije.

Bewaken hoofdkwartier Camp Butmir

De militairen patrouilleren in het gebied, bewaken het hoofdkwartier Camp Butmir en treden snel op bij incidenten. Ze wisselen geregeld van taken en van locatie. 'De Nederlandse infanteristen gaan tijdens patrouilles ook in gesprek met de bevolking en lokale autoriteiten om te achterhalen wat er speelt. Zij gebruiken hierbij onder andere lokale tolken', aldus het ministerie.

Staffuncties hoofdkwartier

Verder ondersteunt Nederland gecombineerde trainingen met de strijdkrachten van Bosnië en Herzegovina. Daarnaast vult Defensie enkele staffuncties op het hoofdkwartier. Een zogenoemd National Support Element staat de Nederlandse vertegenwoordiging tijdens de uitzending op logistiek gebied bij.

Spanning tussen etnische groepen

In Bosnië en Herzegovina heerst al langere tijd spanning tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen. Die neemt de afgelopen jaren weer toe. Het oorlogsverleden en de voortdurende beïnvloeding en desinformatie vanuit onder meer Rusland maakt Bosnië en Herzegovina kwetsbaar. Het is in het belang van Nederland en de EU om instabiliteit aan de buitengrenzen van de EU tegen te gaan. Dat geldt ook voor de aanpak van georganiseerde misdaad en irreguliere migratie.

25 landen nemen deel

Eufor Althea heeft als doel de veiligheid in Bosnië en Herzegovina te bewaken. Aan de missie nemen 25 landen deel, waaronder 19 EU-lidstaten. Dat zijn België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Eufor Althea

Daarnaast leveren ook Albanië, Chili, Moldavië, Noord-Macedonië, Turkije en Zwitserland een bijdrage aan Eufor Althea. Momenteel zijn in totaal 1.600 militairen betrokken bij de missie. Tussen oktober 2023 en oktober 2024 namen Nederlandse mariniers deel aan Eufor Althea. Ook zij maakten deel uit van het multinationale bataljon. Zij werden afgelost door de Roemenen. Deze keer zijn de rollen omgedraaid.