Drones gespot boven Belgische militair terrein

Na Denemarken en Duitsland zijn er ook drones gesignaleerd boven militair terrein an Elsenborn in het Belgische Oostkantons. Dit meldt de VRT en wordt bevestigd door het ministerie van Defensie.

Rond 01.45 uur zou de politie van de Duitse stad Düren vijftien drones waargenomen die over het Belgische militaire terrein vlogen en hierna het Duitse luchtruim binnen gingen. De Duitse autoriteiten hebben dit meteen aan de Belgische defensie gemeld.

Volgens defensie-expert Jens Franssen is het een vreemde situatie. ‘Het is een erg bizar incident. Want op de basis van Elsenborn valt niet zo veel te 'spioneren'. De luchtmachtbasis van Kleine-Brogel, waar Amerikaanse kernwapens opgeslagen worden, zou een voor de hand liggender doelwit zijn dan. Zolang de herkomst niet duidelijk is, of wie de drones aanstuurde is het lastig om in te schatten wat hier achter zit. Het toont natuurlijk wel aan dat er nood is aan goeie systemen die dat soort kleine drones kunnen detecteren, traceren en identificeren.’

