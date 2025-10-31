vrijdag, 31. oktober 2025 - 13:56 Update: 31-10-2025 13:58
Aanhoudingen voor bekladding NOS-gebouw
Foto: Politie
Hilversum
Vrijdag 24 oktober zijn vier personen aangehouden op verdenking van het bekladden van het NOS-gebouw eind september.
Ruim een maand geleden, op zaterdag 27 september werd bij een demonstratie op het mediapark het gebouw van de NOS beklad met verf dat zeer moeilijk verwijderbaar was. Na onderzoek zijn vorige week vrijdag 24 oktober vier verdachten aangehouden op verdenking van vernieling. De verdachten, twee vrouwen (27 en 36 jaar) en twee mannen (21 en 28 jaar). Zij komen uit Utrecht en Eindhoven. De verdachten na verhoor met een dagvaarding in vrijheid gesteld. Zij moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.
