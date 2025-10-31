Aanhoudingen voor bekladding NOS-gebouw

Ruim een maand geleden, op zaterdag 27 september werd bij een demonstratie op het mediapark het gebouw van de NOS beklad met verf dat zeer moeilijk verwijderbaar was. Na onderzoek zijn vorige week vrijdag 24 oktober vier verdachten aangehouden op verdenking van vernieling. De verdachten, twee vrouwen (27 en 36 jaar) en twee mannen (21 en 28 jaar). Zij komen uit Utrecht en Eindhoven. De verdachten na verhoor met een dagvaarding in vrijheid gesteld. Zij moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.