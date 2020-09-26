Generaal Maas: logistiek niet op orde, dan verlies je een oorlog

Een aanval op NAVO-grondgebied wordt steeds reëler. Mocht het zover komen, dan moet de doorvoer van geallieerde troepen via Nederland zo snel en effectief mogelijk verlopen, naar bijvoorbeeld Polen. 'Om daar een militaire operatie kans van slagen te geven, is goede logistieke ondersteuning cruciaal. En daar liggen meteen wat uitdagingen', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Polen

'Om er oplossingen voor te vinden was commandant Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Jan-Willem Maas afgelopen 3 dagen in Polen. Vandaag keerde hij terug', aldus het ministerie.

Nederland-Duitsland-Polen corridor

Maas sprak met zijn Poolse counterpart generaal-majoor Mendrala van het Poolse Inspectorate Armed Forces Support (IAFS). Een van de belangrijkste onderwerpen betrof de militaire mobiliteit in de Nederland-Duitsland-Polen corridor.

Obstakels vooraf in kaart brengen

Van A naar B komen gaat niet alleen met administratieve rompslomp aan de grenzen gepaard. Ook wegen, tunnels en bruggen op de route kunnen een obstakel vormen. Bijvoorbeeld omdat ze niet sterk genoeg zijn om zwaar militair materieel te dragen of omdat een brug te laag of te smal is. Bij een doorvoer van troepen komt dus heel wat kijken. Voor militaire konvooien is het handig te weten waar ze rekening me moeten houden. Daar horen ook de tijdrovende grens- en douaneprocedures bij. Maas en Mendrala bespraken hoe ze gezamenlijk de ondersteuning van NAVO-operaties kunnen verbeteren.

Materieel snel naar front via hub in Polen

Ook Host Nation Support kwam aan de orde. Als buitenlandse troepen eenmaal op de plek van bestemming in Polen zijn, moeten die kunnen rekenen op ondersteuning van het gastland. Denk aan beschikbaarheid van brandstof, munitie, medische zorg en veilige communicatie. Die ondersteuning geldt ook voor Nederlandse militairen. Maas nam daarom een kijkje bij de de Logistic Enabling Node Polen. Dit dient als overslagpunt voor Westerse steun aan Oekraïne. Een dergelijke hub valt volgens de ondersteuningscommandant ook te creëren voor eigen materieel en andere middelen, die in geval van nood snel naar het front moeten.

Geloofwaardige afschrikking niet alleen met operationele gevechtscapaciteit

"De relatie met Polen is hecht en dit bezoek onderschrijft dat", blikt Maas terug. "Alleen door samen te werken dragen we bij aan een geloofwaardige afschrikking. Dat gebeurt niet alleen met operationele gevechtscapaciteit, maar ook met logistieke ondersteuning. Want met logistiek win je geen oorlog, maar je verliest hem wel als je logistiek niet goed georganiseerd hebt. Ook hierin geldt het adagium dat we samen meer zijn dan de som der delen."