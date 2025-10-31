Vanaf 1 januari 2026 ingang houdverbod vouwoorkatten en naaktkatten

Vouwoorkatten en naaktkatten lijden onder hun uiterlijke kenmerken. Daarom gaat er vanaf 1 januari 2026, naast het bestaande fokverbod, een houdverbod in. Een houdverbod is een verbod om een dier te houden. Het verbod is bedoeld om het welzijn van katten te verbeteren, het fokken van vouwoor- en naaktkatten voor de Nederlandse markt te stoppen en om te voorkomen dat er nieuwe katten met deze schadelijke kenmerken bijkomen.

Staatssecretaris Jean Rummenie (LVVN): “Voor mij staat het dierenwelzijn voorop. Al geruime tijd wordt er hard gewerkt aan het houdverbod voor vouwoorkatten en naaktkatten. Ik ben blij dat het nu zo ver is, want het is niet oké dat dieren onnodig lijden aan hun uiterlijke kenmerken.’’

Schadelijke uiterlijke kenmerken

Vouwoorkatten lijden als gevolg van een genetische mutatie die een afwijking in het kraakbeen veroorzaakt. Hierdoor hebben ze pijn, gaan ze mank lopen en hebben ze stijve gewrichten. In ernstige gevallen kan het zelfs leiden tot verlamming. Er is helaas geen behandeling mogelijk voor deze aandoening.

Ook naaktkatten hebben door hun uiterlijk last van gezondheidsproblemen. Omdat zij geen vacht hebben, is hun lichaamstempratuur moeilijk te regelen en hebben ze sneller last van gistinfecties. Daarnaast missen ze snor- en tastharen, wat hun zintuigelijke waarneming beperkt. Het gebrek aan oorharen zorgt ervoor dat vuil sneller in de oren terechtkomt, wat kan leiden tot ontstekingen. Bovendien is hun huid kwetsbaar voor zonlicht, wat het risico op huidkanker vergroot.

Het houdverbod moet ervoor zorgen dat er geen nieuwe katten bij komen met deze uiterlijke kenmerken, waardoor het welzijn van katten beter wordt beschermd.

Overgangsrecht

Er geldt een overgangsrecht. Dit betekent dat alle katten die zijn geboren vóór 1 januari 2026 vallen onder het overgangsrecht, mits ze aantoonbaar voor die datum zijn gechipt. Katten die zijn geboren op of na 1 januari 2026 en katten zonder chip vallen onder het houdverbod. Voor de overtreding van het houdverbod kan een bestuurlijke boete van € 1500 worden opgelegd.

Vanaf 1 januari 2026 mogen katten met vouworen of naaktkatten ook niet meer meedoen aan wedstrijden, tentoonstellingen en keuringen. Ook niet als de kat is gechipt en onder het overgangsrecht valt. Het fokken van katten met vouworen en naaktkatten is al langer verboden in Nederland.