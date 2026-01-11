zondag, 11. januari 2026 - 10:58 Update: 11-01-2026 11:00
Vrouw overleden na geweldsincident in woning in Leiderdorp
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leiderdorp
In de avond van zaterdag 10 januari is een vrouw om het leven gekomen in een woning aan de Bolderikkamp in Leiderdorp. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw. De recherche doet onderzoek naar wat zich in de woning heeft afgespeeld.
Rond 19:30 uur kreeg de politie melding van het geweldsincident in een woning. Agenten gingen snel ter plaatse en eenmaal in de woning troffen zij een overleden vrouw aan. In de woning waren geen andere personen aanwezig. Een man is aangehouden en wordt verhoord.
Categorie
Provincie
Blik op 112